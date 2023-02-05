40 ألف خدمة قدمتها “تراحم” لـ 22 ألف مستفيد خلال 2022

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الأحد)، أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، قدمت ما يقارب 40 ألف خدمة متنوعة لـ 22 ألف مستفيد خلال عام 2022، كما وصلت عمليات التبرع في منصة تراحم إلى 98 ألف عملية بالعام نفسه.

وأوضح خلال كلمته في الحفل السنوي للجنة، والذي حضره عدد من المسؤولين، بينهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن “تراحم” تضم 15 لجنة فرعية على مستوى مناطق المملكة، وتقدّم 23 خدمة للمستفيدين؛ وفق 3 مسارات، تشمل: الرعاية الأساسية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات.

وأشار إلى أنه عملية تمكين المستفيدين تتم من خلال طرق مختلفة مثل: التمكين النفسي، والتمكين المعرفي بإرشادهم للخير، كذلك التمكين الوظيفي في سوق العمل عبر تدريبهم وتأهيلهم.

ويرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحفل السنوي لـ “تراحم”؛ لتكريم الداعمين، وإبراز جهود اللجنة المجتمعية بمجال التمكين والرعاية.