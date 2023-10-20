5 آلاف مُصل فوق الـ 70 عامًا في صلاة “الجمعة” بالأقصى نتيجة قيود الاحتلال الإسرائيلي

المناطق_متابعات

أدى نحو 5 آلاف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه للمواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس – في بيان صحفي مقتضب – إن قوات الاحتلال منعت المُصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة الثانية، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وأجبرت قيود الاحتلال شبان القدس على صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة.

وقبيل الصلاة، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ووضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، فيما انتشر مئات الجنود في محيط المدينة.