5 دقائق تنهي مشوار أخضر الناشئين في «الآسيوية»

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استقبل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، هدفين في غضون 5 دقائق، ليخسر أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-0، ويودع المنافسات كأس آسيا 2023، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن ربع النهائي، الإثنين، على ملعب تامسات في بانكوك العاصمة التايلاندية.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة افتتاح النتيجة، بعدما أضاع نواف البشري ركلة جزاء تصدى لها سيبروف حارس مرمى أوزبكستان عند الدقيقة «18».

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح، رفض الأوزبكي كريموف إلا أن يضع منتخب بلاده في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة «79»، قبل أن يعزز زميله ديلشود النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة «84»، مانحاً أوزبكستان بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية، وبالتالي ضمان مقعدها في كأس العالم للناشئين 2024 في الهند.

وأكملت أوزبكستان عقد المنتخبات الآسيوية المشاركة في مونديال الناشئين المقبل، بعد اليابان وإيران وكوريا الجنوبية.



ويلتقي المنتخب الأوزبكي مع نظيره الكوري الجنوبي، الخميس، في الدور نصف النهائي الذي يشهد أيضاً مواجهة بين المنتخبين الياباني والإيراني.