5 نصائح تكافح “الإرهاق” وتجدد الطاقة

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أصبح الكثيرون ممن تقدم بهم العمر يشعرون بالتعب نظراً لانخفاض طاقتهم داخل الجسم، الأمر الذي يفرض عليهم اتباع نمط حياة يومي لاستعادة حيويتهم.

وأوصت أستاذة طب الشيخوخة، روزان لايبزيغ، بعدد من الخطوات التي يمكن اتباعها يومياً لتجنب المشاكل الصحية والتي تمثلت في التالي:

تمارين الحركة

تعد التمارين الهوائية مهمة لطرد الشعور بالتعب من الجسم، كونها تحسن من أداء القلب والأوعية الدموية، ما يساعد الجسم على نقل الدم الذي يحتوي على الأوكسجين بشكل أكثر فعالية، ومن ثم يشعر الإنسان بالنشاط.

شرب السوائل

يعتبر الأشخاص الكبار في العمر أكثر عرضة للجفاف، الأمر الذي يؤدي لحدوث الإرهاق عند التقليل من شرب السوائل، ومع التقدم في السن تتناقص قدرة أجسامهم على التنبيه بشأن الجفاف، حيث يمكن تجنب ذلك بتناول 9 أكواب يوميا من السوائل للنساء، و13 للرجال.

الطعام الصحي

يشكل تناول الطعام الذي يحتوي العناصر المفيدة للجسم والقادرة على إمداده بالطاقة أولوية كبيرة خاصة من تقدم بهم العمر، حيث يفترض أن تحتوي كل وجبة على الكربوهيدرات والحبوب الكاملة والبروتينات وقلة من الدهون الصحية.

وبحسب الخبراء فإن احتواء الوجبة على اثنين من العناصر المغذية الكبيرة يساعد في إبطاء عملية الهضم والامتصاص، ويمنع الارتفاع الكبير في معدلات السكر بالدم، وهو ما يؤدي لانخفاض الطاقة.

أشعة الشمس

يفضل الخبراء تعريض الإنسان نفسه لأشعة الشمس بعد الاستيقاظ من النوم، كونها تزود الجسم بالطاقة طوال اليوم، حيث يمكن السير تحت أشعة الشمس أو فتح الستائر لدخولها المنزل إذا كان الجو في الخارج مناسبا.

وقت النوم والاستيقاظ

يساعد الخلود للنوم والاستيقاظ منه في نفس الوقت يوميا الجسم على صعيد الطاقة، إلى جانب تنظيم ساعة الجسم البيولوجية وتنظيم مستويات الطاقة فيه.