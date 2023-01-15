58 ألف أسرة استفادت من خدمات جمعية المودة خلال عام 2022

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لإجمالي 58,760 أسرة للعام 2022م وبلغ اجمالي عدد الخدمات 201745 ألف خدمة، وبلغ نسبة متوسط اداءها العام 96% ومتوسط الاداء الاجتماعي 95%، كما بلغ نسبة أداء الجمعية المؤسسي 98% كما بلغ نسبة اداءها المالي 92%. شكلت نسبة الرجال 33% من اجمالي عدد المستفيدين وبلغت نسبة النساء 24% كما شكل الأطفال نسبة 12% من اجمالي عدد المستفيدين وبلغت نسبة الشباب 21% كما بلغ نسبة كبار السن 10%.

وأشار المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي ان من أبرز نتائج محفظة صناعة الاثر التي قامت الجمعية بتحقيقها خلال العام 2022م زيادة نسبة المهارات الاسرية لدى أكثر من 18 ألف ومتدربة من خلال التدريب الزواجي والتخطيط الأسري والتربية الوالدية بنسبة 89%. وبلغت نسبة الأطفال والسيدات الذين تم حمايتهم من خلال مركز الحماية الاسرية 95% وبلغ نسبة الأطفال الذين تم علاجهم من اضطرابات الطفولة 53% من خلال عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة. ومن خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة قامت الجمعية بتمكين 50% اقتصاديا خلال العام 2022م من خلال التدريب الحرفي والمهني والمشاريع المتناهية الصغر. كما قامت الجمعية بتأهيل 2488 ممارس ومختص من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين. وأضاف آل رضي ان الجمعية نجحت في تحويل 9% من اجمالي زيارات الاسر المنفصلة في مركز شمل الى الزيارة بالتراضي من المنزل. كما تمكنت الجمعية من خلال حل مشكلات 55% من الأسر قبل وصولها للمحاكم من خلال تقديم جلسات الصلح التي يقدمها مركز المودة للإرشاد الاسري وفض النزاعات. وأشار آل رضي انه قد بلغت نسبة رضا عند المستفيدين خلال العام 2022م 88%. كما بلغ عدد المستفيدين من الحملات والمواد التوعوية التي يقدمها مركز إدارك للإنتاج الإعلامي التوعوي والقيمي أكثر من 9 مليون مستفيد.

وأشار آل رضي بأنه من خلال محفظة المنافسات والاستثمار الاجتماعي تم تأهيل 24 جمعية لتقديم المنافسات الحكومية وتم العمل على 6 مشاريع منافسات خلال العام 2022, كما تم إطلاق مشروع استثماري اجتماعي خلال العام وبلغ اجمالي قيمة المنافسات الحكومية 19 مليون ريال’ حيث بلغ نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي الى اجمالي الإيرادات 5%، وتم تأهيل أكثر من 250 استشاري.

وأكًد آل رضي أن محفظة الاستدامة المؤسسية والمالية حققت نسبة استجابة لاحتياجات المستفيدين 88% كما تمكنت من معالجة شكاوى المستفيدين الواردة الى الجمعية خلال العام 2022م بنسبة 100%. وحصدت الجمعية 98% في درجة تقييم معايير حوكمة الجمعيات الأهلية. وتمكنت الجمعية عدد الشراكات الاستراتيجية 24 شراكة وبلغ نسبة رضا أصحاب المصلحة 93%, كما قدمت الجمعية خدمات النقل المعرفي وتبادل الزيارات مع 17 جهة أسرية للاستفادة من تجربة الجمعية. وأضاف آل رضي ان الجمعية تمكنت خلال العام 2022% من خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية للجمعية الى 7% مقارنة بالعام 2021م حيث كانت تبلغ 8%. وبلغت نسبة الانفاق على البرامج والأنشطة 93%, وبلغ نسبة العاد الاقتصادي من التطوع الى اجمالي الإيرادات 2% وبلغ نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي الى اجمالي الإيرادات 5%.