6 أهداف لإطلاق “سكني ميتافيرس”.. وهذه هي الفئات المُستفيدة

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حدد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهداف إطلاق تقنية “سكني ميتافيرس” التفاعلية، والفئات المُستفيدة من هذه التقنية المتطورة.

وأوضح البرنامج، أن التقنية تُسهل تجربة المُستفيدين وخدمتهم دون الحاجة للزيارات الميدانية لأغراض السكن والتملك، وتعزيز الفرص الابتكارية لتسويق المنتجات السكنية متجاوزةً الحاجز الزمني والجغرافي.

ولفت إلى أنها تهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين تجربة المُستفيدين، وتنويع قنوات الخدمة وتجاوز الحاجز السكني والجغرافي، وتسهيل خدمة العميل دون الحاجة للزيارات الميدانية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات الخدمة.

وأشار إلى أن الفئات المُستفيدة من التقنية تتضمن الأفراد المقبلين على تملك السكن، والأفراد المستحقين للدعم السكني، والأفراد في مجتمع جمعيات الملاك، والقطاع التجاري من المطورين والجهات التمويلية والمهتمين بالقطاع العقاري.