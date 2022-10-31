6 فوائد لماء الأرز للبشرة والشعر وعلاج الإسهال

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يحتوي ماء الأرز على معادن وفيتامينات مهمة وعظيمة ومذهلة أيضًا، تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة والشعر وفروة الرأس، وكذلك بعض الفوائد الأخرى مثل علاج حب الشباب وعلاج الإسهال. إليكم بعض فوائد ماء الأرز حسب موقع «كل معلومة طبية»

يعمل على تحسين البشرة والوقاية من المشاكل التي تصيبها، فهو يحتوي على كثير من المعادن وعنصر الحديد الهام لصحة البشرة ولتغذية الشعر، كما يحتوي على فيتامين ب1، ب 2، ب 3، ويحتوي على فيتامين هـ المفيد في التخلص من التهابات البشرة.

* فروة الرأس

يستخدم في تنظيف فروة الرأس لنفس الأسباب السابقة واحتوائه على المعادن والفيتامينات.

* تنعيم الشعر

ويعمل كذلك على تنعيم الشعر خاصة الأجعد وتطويله، وزيادة كثافة الشعر.

* حب الشباب

يحافظ على البشرة ويحميها من الإصابة بالالتهابات بسبب الشمس، وكذلك يعالج حب الشباب، ويجعل البشرة مشرقة وأكثر نضارة.

* علاج الإسهال

يستخدم ماء الأرز في علاج الإسهال.

* غسول للوجه

غسل الوجه مباشرةً بماء الأرز ومن الممكن استخدامه كحمام بماء دافئ للجسم كله وخاصة الوجه.