6 نصائح مهمة.. ماذا يفعل الآباء والأمهات عندما يتشاجر الأبناء

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لا يستطيع الأطفال الصغار التحكم في مشاعرهم كالكبار، لأنهم لا يملكون بعد الأدوات اللازمة لمعرفة كيفية القيام بذلك، لذا فعندما تغمر المشاعر القوية الأطفال، لا يجب أن يتوقع الكبار وصولهم إلى أفضل طريقة للتعامل مع المواقف.

ومن هذا ينشأ الشجار بين الأطفال الصغار، الأخوة أو الأقارب أو أطفال الجيران في نفس المرحلة العمرية، وفي هذه الحالات، هناك نصائح مهمة، يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع الأطفال:

1- لا تتدخل عندما يتجادلون

يفضل دفع الأطفال إلى محاولة حل الخلافات بأنفسهم، من خلال إجراء حوار حول وجهات النظر، ومن هنا يتعلم الأطفال التفاوض، ولن يعتقدوا أن الكبار انحازوا إلى طرف دون آخر.

أما إذا أصبحت المناقشة أكثر عدوانية، فالأولى أن يستمع الكبار إليهم، واحداً تلو الآخر، حتى يتمكنوا من شرح ما حدث. قدّم الحلول الممكنة لهم حتى يتمكنوا من اختيار الحل الذي يظنون أنه الأفضل.

2- عدم الانحياز لأي من الطرفين

يولد الانحياز لأحد الأطفال دون الآخر، مشاعر الغضب والغيرة، وسوء الظن، وقد يتطور إلى تشكيل عقد نفسية تؤثر فيهم مدى الحياة، لذا يجب التزام الحياد، وعدم الانحياز لأي طرف مهما كان المخطئ واضحا بالنسبة إليك.

3- مدح السلوكيات الجيدة

إذا حاول الطفل حل النزاع مع أخيه بطريقة هادئة، معتمداً الحوار والتفاوض، فيجب أن نهنئه على ذلك. أما إذا لجأ إلى القتال لحل مشكلة، فيجب أن نكون حازمين، وأن نفرض عليه عقاباً ملائما، حسب “القبس”.

4- تعلم السيطرة على الغضب

الأطفال يفقدون أعصابهم أكثر من البالغين عندما يغضبون يشعرون باندفاع الأدرينالين الذي يمنحهم المزيد من الطاقة والقوة وارتفاع الصوت.

5- تعليم المشاركة

أحيانا، تبدأ المعارك بين الشقيقين، لأن كليهما يريد الشيء نفسه. وهنا يأتي دور الوالدين في تعزيز العطاء وتنمية حس المشاركة في سلوك الطفل من خلال تشجيعه على تبادل الأدوار مع شقيقه.

6- تجنب المقارنة بين الأخوة/ الأطفال

يجب الابتعاد عن العبارات التي تثير مشاعر الحقد أو النقص، وتؤدي إلى مزيد من النزاعات بين الإخوة، كأن تقول لأحدهما: “أخوك أفضل/أذكى منك” يجب أن نوضح للطفل السلوك السيئ من دون إشراك ما يفعله أو لا يفعله الأخ الآخر.

وعند الحديث عن أطفالك، حاول دائماً أن تكرس المساواة، وأن تعزز روابط الأخوة والمحبة بينهم.