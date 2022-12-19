7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة

المناطق_الرياض

حددت هيئة تنظيم الكهرباء، 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالات تتمثل في:

حالات تمنع فصل الكهرباء

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني

– بعد الساعة الـ12 ظهراً

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

– في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني

– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها

– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة

– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.