7 حالات يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي حال عدم سداد الفاتورة

المناطق_الرياض
حددت هيئة تنظيم الكهرباء، 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالات تتمثل في:
حالات تمنع فصل الكهرباء
– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني
– بعد الساعة الـ12 ظهراً
– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
– في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني
– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها
– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة
– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.