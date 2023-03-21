7 شركات محلية ناشئة بقطاع الأمن السيبراني تستعرض منتجاتها المبتكرة أمام رواد الأعمال والمستثمرين

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استعرضت الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى برنامج مسرعة الأمن السيبراني منتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية، وذلك خلال حفل اختتام النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشهد حضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ومجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين.

وتطرقت الهيئة خلال الحفل إلى رحلة البرنامج التي امتدّت على مدى 12 أسبوعاً واشتملت على عقد 45 ورشة عمل ولقاءات مع خبراء في عدد من المجالات، و150 ساعة توجيه وإرشاد، إضافة إلى 67 اجتماعاً مباشراً بين الشركات المحلية الناشئة والجهات الوطنية للتعريف بها وتسويق منتجاتها دعماً للشركات الناشئة لتوسعة أعمالها وتسريع نموّها، كما تضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تمكين هذه الشركات من الوقوف على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بقطاع الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمختصين في المجال.

وخلال الحفل قدّمت الشركات السبع المنضمة للنسخة الأولى من البرنامج وهي: (كوقنا، سايبرسينشي، ترست لاين، سابري، تو فاست، أرام، منيع) أمام مجموعة من المهتمين بالاستثمار في قطاع الأمن السيبراني عروضاً تعريفية عن حلولها في مجالات الأمن السيبراني، ودور المسرّعة في تطوير أعمالها وتجاوز العقبات التي واجهتها في مرحلة تأسيس منتجاتها مثل الوصول إلى العملاء وتحليل المنافسين، والأساليب الحديثة في التسويق، والمراجعة الدورية للمنتج، وإستراتيجيات الدخول إلى السوق.

وتُعد مسرعة الأمن السيبراني أحد الممكّنات الرئيسية لتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني لرفع نسبة المحتوى المحلي في المجال، عبر تمكين 45 شركة محلية ناشئة في 3 سنوات، وتأتي بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».