7 عادات يومية للتمتع بذاكرة قوية ومحاربة النسيان

المناطق-متابعات

كشفت دراسات علمية عن 7 عادات يومية بسيطة بعضها غذائية تساهم في شحذ الذاكرة وتحسينها والتغلب على آفة النسيان التي بات الكثيرون يعانونها.

1-التركيز على نظام غذائي صحي: ذكرت دراسة منشورة في مجلة “Alzheimer’s & Dementia”، أن حمية “مايند” الغذائية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 53%، كما أن هناك أدلة متزايدة على أن النظام الغذائي الغني بأوميجا 3 وفيتامين “ب 12 ” و “د” قادرة على تعويض التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

2-الكاكاو: قال باحثون إن الحصول على جرعة مركزة من مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو، قد تساعد على تحسين أداء الذاكرة، من خلال تحفيز نمو الأوعية الدموية والخلايا العصبية، وزيادة تدفق الدم في أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

3-القرفة والتوابل مفيدة لصحة الدماغ: أظهرت دراسة في جامعة “بيرجاند” للعلوم الطبية وجود صلة بين تناول القرفة، وتحسين الذاكرة وقدرات التعلم، وتقوية الذاكرة على المدى القصير، بالإضافة إلى توابل أخرى لها فوائد كبيرة لصحة الدماغ، مثل الكركم وإكليل الجبل والميرمية والزعفران والزنجبيل.

4-تحسين ميكروبيوم الأمعاء: نصح خبراء بتحسين ميكروبيوم الأمعاء، لأن هناك تفاعلات معقدة بين تريليونات البكتيريا في الأمعاء، والخلايا العصبية في الدماغ، عن طريق تناول ما يكفي من الأطعمة الصديقة للأمعاء التي تكون غنية بالألياف كالخضراوات والفواكه، أو غنية بالبروبيوتيك مثل مخلل الملفوف.

5-شرب الماء: أشار أطباء إلى أن الماء يعد عنصرا ضروريا لعمل الدماغ بشكل صحيح فالجفاف ضار بالذاكرة قصيرة المدى والمزاج والانتباه والأداء العقلي.

6-النشاط البدني: ذهبت دراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين بانتظام تكون لديهم وظائف دماغية أفضل من أولئك الذين لا يمارسونها؛ كما بينت أن ركوب الدراجة لمدة 10 دقائق يزيد من النشاط في الحُصين بالدماغ وهو الجزء الذي يشارك في تذكر الأحداث والحقائق وخلق ذكريات جديدة.