77 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي بعدة تخصصات

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن طرح (77) وظيفة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية، صحية، طبية)، للعمل بفروع المركز، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– عدد (77) وظيفة

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.

– وظائف هندسية.

– وظائف تقنية.

– وظائف صحية.

بعض المسميات الوظيفية:

– صيدلي (وظائف متعددة).

(Pharmacist)

– مستشار خدمات المرضى.

(Patient Services Advisor)

– مستشار امني.

(Security Advisor)

– مسؤول مشتريات.

(Senior Buyer)

– منسق أول فحص السلامة.

(Senior Safety Inspection Coordinator)

– محلل أول الأعمال.

(Senior Business Analyst)

– محلل نظم المعلومات الإدارية للمواد.

(Associate Materials MIS Analyst)

– فنى سحب دم.

(Phlebotomist)

– محلل أعمال مساعد.

(Associate Business Analyst)

– أخصائي علاج طبيعي أول.

(Senior Physical Therapy Specialist)

– أخصائي أعمال – تخطيط.

(Business Specialist – Planning)

– محلل موارد بشرية.

(Human Resources Analyst – Planning & Organization Development)

– مساعد تغذية.

(Advanced Dietary Assistant)

– أخصائي أشعة.

(Radiologist)

– معالج إشعاعي أول.

(Senior Radiation Therapist)

– كبير فنيي تخطيط القلب.

(Senior Electrocardiogram Technician)

* بالإضافة لأكثر من 50 وظيفة صحية وطبية في مختلف المجالات.

نبذة عن المركز:

مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية (Johns Hopkins Aramco Healthcare) هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وهي شركة الطاقة والبتروكيماويات العالمية المتكاملة، وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، وهي ذراع التدريس والبحث العلمي الأكاديمي بجامعة جونز هوبكنز.

الغرض منه هو توفير الرعاية الصحية لموظفي أرامكو السعودية وأسرهم. وهي مملوكة بشكل مشترك من قبل الشركة والجامعة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )