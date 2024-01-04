7900 عملية جراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال 11 شهراً

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أوضح تجمع القصيم الصحي أن إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى الولادة والأطفال حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي من العام 2023م بلغ 7900 عملية جراحية.

وأفاد التجمع أن المستشفى أجرى خلال الـ 11 شهراً الماضية 2650 عملية جراحية للأطفال، فيما كان عدد عمليات جراحة النساء التي أنجزها المستشفى خلال الفترة المذكورة 5250 عملية جراحية، مبيناً أن عمليات اليوم الواحد التي أجراها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بلغت 1200 عملية، فيما كان عدد العمليات الجراحية المفتوحة المنفذة حتى نهاية نوفمبر الماضي 6700 عملية.