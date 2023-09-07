8 إشارات على نقص البروتين في جسمك

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يعد البروتين من أهم العناصر المهمة للجسم وذلك من أجل بناء وتصليح الأنسجة المختلفة، وصناعة الأنزيمات والهرمونات، وبناء العظام والعضلات والكثير من الأمور الأخرى.

علامات نقص البروتين:

وهناك العديد من العلامات التي تشير إلى عدم تناولك للبروتين بالقدر الكافي ومنها ما يلي:

1. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

نقص البروتين في الجسم يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويشعر الإنسان بأن هذه الرغبة تجتاحه بشكل مفاجئ، ولا تزول حتى بعد تناوله للحلويات.

2. ضعف وهشاشة الأظافر

ضعف وهشاشة الأظافر تعد أولى علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية أو نقص البروتين في الجسم، إذ إنها تتكون من طبقات مغلفة من البروتين الذي يدعى كيراتين.

3. عدم انتظام الحيض

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الدورة الشهرية المنتظمة، وبالتالي انخفاض مستوى أي فيتامين أو معدن في الجسم من شأنه أن يسبب عدم انتظام الحيض.

4. تساقط الشعر

يتكون الشعر بشكل أساسي من البروتينات المعروفة باسم الكيراتين والكولاجين، ومن هنا تنبع أهميته لصحة الشعر.

5. التورم

يعد من أكثر العلامات على نقص البروتين ويظهر غالبا في البطن والساقين والقدمين واليدين، إذ تساعد البروتينات الموجودة في مجرى الدم على منع تراكم السوائل في أنسجتك.

6. ضعف العضلات

يعد البروتين ضروري لنمو العضلات والحفاظ على كتلتها، إذ يعد فقدان كتلة العضلات من أولى عدة علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية.

7. التعب والإرهاق

ربما لن تشعر بالإرهاق على الفور، ولكن بمرور الوقت مع عدم تناول كمية كافية من البروتين بالتعب أو الخمول أكثر من المعتاد؛ وذلك لأن نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات وفقر الدم أيضًا.

8. المزاجية

يؤدي نقص مستويات البروتين في الجسم إلى المزاجية، فالبروتين يشعرك بالشبع ويحافظ على مستويات السكر في الدم وبالتالي يحميك من تأرجح الطاقة.