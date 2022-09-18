8 طرق فعالة تساعد على علاج ألم الركبة

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هل شعرت من قبل بذلك الألم المزعج في ركبتك خاصةً عند الحركة؟ هل تعرف ما هي اسباب الم الركبة وطرق علاج الام الركبة ؟ معرفتك للأسباب بدقة يساعدك على التشخيص الصحيح وبالتالي تحديد العلاج الصحيح، لذلك تابع معنا المقال التالي عزيزي القاريء

الم الركبة

اسباب الم الركبة

الم الركبة الكثير من الأشخاص يشعرون بآلام في أنحاء مختلفة من الجسم، ومنها الشعور بالألم في الركبة نتيجة للإجهاد اليومي أو حدوث بعض الإصابات، وقد تحدث إصابات الركبة خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، أو العمل، أو خلال أداء بعض المشاريع المنزلية

والركبة تُعتبر أكبر مفصل في الجسم، حيث تفصل العظام العلوية عن السفلية للركبة بواسطة قرصين ليتم توصيل عظام الساق العليا (عظم الفخذ) وعظام الساق السفلى (الساق والشظية) عن طريق الأربطة والأوتار والعضلات، ويتم تغطية سطح العظام داخل مفصل الركبة بواسطة الغضروف المفصلي الذي يمتص الصدمة ويوفر سطح أملس

: إصابات الركبة عند الرياضين وعلاجها بالتمارين. اسباب الم الركبة تتعدد اسباب الام الركبة المختلفة والتي قد تكون كالتالي:

الإصابات المفاجئة الإصابات تُعتبر السبب الأكثر شيوعاً لمشاكل الركبة، فقد تكون الإصابات المفاجئة ناجمة عن ضربة مباشرة للركبة أو التواء غير طبيعي أو نتيجة ثني الركبة أو السقوط عليها، لينتج عنها ألم وكدمات وتورم شديد في غضون دقائق من الإصابة. وذلك قد يرجع إلى أن الأعصاب أو الأوعية الدموية يمكن أن تكون مضغوطة أو تالفة أثناء الإصابة، وقد تشعر بالخدر أو الضعف في تلك المنطقة، مع الشعور بالبرودة أو الرعشة أو الشحوب أو وجود لون أزرق، وتشمل تلك الإصابات الحادة ما يلي:

الالتواء أو غيرها من الإصابات في الأربطة والأوتار التي تربط الرضفة (عظمة رأس الركبة)

وجود تمزق في الوسائد المطاطية في مفصل الركبة

تمزقات الرباط مثل الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الإنسي، وهو الرباط الأكثر إصابة في الركبة

الكسور في الرضفة، وهي الجزء السفلي من عظم الفخذ أو الجزء العلوي من الساق أو الشظية، وتعتبر كسور الركبة هي الأكثر شيوعاً، بسبب قوة غير طبيعية مثل السقوط على الركبة، أو حركة التواء شديدة أو الضرب بقوة عليها

خلع الرضفة، ويحدث هذا النوع من التفكك بشكل متكرر في الفتيات البالغات من العمر 13 إلى 18 عاماً

كسر في قطعة من العظام أو الأنسجة التي قد تتخدل في الحركة

خلع مفصل الركبة وهي إصابة نادرة تتطلب قوة كبيرة، وهي إصابة خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية

: علاج التواء الكاحل في المنزل بأسهل الطرق. إجهاد الركبة والضغط عليها من اسباب الم الركبة الأخرى هي فرط إجهادها، فقد تحدث الإصابات في الركبة مع الأنشطة المتكررة أو الضغط المتكرر أو المطول على الركبة، وتكون أنشطة مثل تسلق السلالم وركوب الدراجات والركض أو الإجهاد نتيجة القفز، ويمكن أن يؤدي إلى تهيج والتهاب، وتشمل الإصابات نتيجة الإفراط في الاستخدام ما يلي:

التهاب كيس صغير من السوائل التي تقوم بتوسيد وتليين الركبة (التهاب كيسي)

التهاب الأوتار أو وجود تمزقات صغيرة في الأوتار

سماكة أو طي الأربطة في الركبة (متلازمة الثنية)

ألم في الجزء الأمامي من الركبة، نتيجة الإفراط في الاستخدام والإصابة والوزن الزائد أو مشاكل في الركبة

تهيج أو التهاب في الأنسجة الليفية الذي يمتد أسفل خارج الفخذ (متلازمة الفرقة الحرقفية)

أنواع كسور العظام ومدة التئام كل منها. اسباب الم الركبة الناتج عن حالات طبية قد تكون اسباب الام الركبة غير مباشرة، ولكن قد يكون لها دور في ذلك الشعور بالألم مثل:

هشاشة العظام (مرض المفاصل التنكسية) قد يسبب آلام الركبة التي تكون أسوأ في الصباح وتتحسن خلال اليوم، وغالباً ما تكون لتطور إصابة حدثت سابقاً

أنواع أخرى من التهاب المفاصل مثل: التهاب المفاصل الروماتيدي، والنقرس، والذئبة، ويمكن أيضاً أن تسبب آلام الركبة التورم أو الصلابة

مرض اوسجود شلاتر Osgood-Schlatter disease الذي يسبب الألم والتورم في الجزء الأمامي والسفلي من الركبة، وهو شائع بشكل خاص في الفتيان الذين تترواح أعمارهم بين 11 و 15 عاماً

وجود عدوى في الجلد، أو المفاصل، أو العظام، أو الجراب، يمكن أن يسبب الألم والتأثير على حركة الركبة

وجود مشاكل أخرى في أماكن أخرى من الجسم مثل: العصب المضغوط أو مشكلة في الورك، يمكن أن ييكون أحد اسباب الم الركبة أيضاً

التهاب العظم أو الغضروف يسبب الألم وانخفاض الحركة، عندما تفقد قطعة من العظام أو الغضاريف داخل المفصل إمدادت الدم وتموت

: آلام الانزلاق الغضروفي.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه. الحد من اسباب الم الركبة و علاج الام الركبة علاج الام الركبة أو إصابتها قد يشمل تدابير الإسعافات الأولية والراحة، أو العلاج الطبيعي، أو من خلال العلاج البدني، وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى الجراحة، ويعتمد العلاج على موقع ونوع وشدة الإصابة وكذلك العمر، والحالة الصحية ومستوى النشاط

ويمكنك القيام بأشياء كثيرة للمساعدة في علاج ألم الركبة سواء كان ذلك بسبب إصابة حديثة أو التهاب مفاصل لديك لسنوات. واتبع هذه النصائح لتساعد ركبتيك على التحسن قليلاً

لا ترتاح كثيراً الكثير من الراحة يمكن أن يضعف عضلاتك، والتي يمكن أن تفاقم آلام المفاصل. وابحث عن برنامج تمرين آمن على ركبتيك والتزم به. وإذا لم تكن متأكدًا من كون الحركات آمنة أو مقدار ما يمكنك فعله، فتحدث مع طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي

مارس التمارين الرياضية تمارين الكارديو تقوي العضلات التي تدعم ركبتك وتزيد من المرونة، أيضاً تمارين رفع الأوزان ولكن باعتدال وبحسب حالتك. وبالنسبة إلى تمارين الكارديو فهي تتضمن بعض الخيارات الجيدة مثل، المشي والسباحة والتمارين الرياضية المائية وركوب الدراجات الثابتة والآلات الإهليلجية. وقد تساعد هذه التمارين أيضاً في تخفيف تصلب العضلات وتحسين التوازن

قم بالحد من اسباب الم الركبة كالسقوط يمكن أن تزيد آلام الركبة وعدم استقرارها من السقوط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للركبة. وتأكد من كبح خطر السقوط من خلال التأكد من إضاءة منزلك بشكل جيد، واستخدام الدرابزينات على السلالم، واستخدام سلم قوي أو مقعد قدم إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى شيء ما من رف مرتفع

: علاج خشونة الركبة وأسباب وأعراض مرض الفصال العظمي الراحة والكمادات استخدم الراحة وكمادات الثلج من أجل علاج الام الركبة الناتجة عن إصابة بسيطة أو التهاب مفاصل. وامنح ركبتك بعض الراحة واستخدم الثلج لتقليل التورم، وقم بارتداء ضمادة ضاغطة، وحافظ على ارتفاع ركبتك

وفي أول 48 إلى 72 ساعة بعد إصابة الركبة، استخدم كمادات باردة لتخفيف التورم وتخدير الألم؛ استخدمه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثلاث أو أربع مرات في اليوم. وقم بلف كمادات الثلج في منشفة لتكون لطيفة على بشرتك. بعد ذلك، يمكنك اللجوء للكمادات الدافئة باستخدام حمام دافئ أو وسادة تسخين أو منشفة دافئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثلاث أو أربع مرات في اليوم

زيادة الوزن تعد أحد اسباب الم الركبة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن تقليل الوزن يقلل من إجهاد ركبتك. ولا تحتاج حتى للوصول إلى وزنك المثالي، التغييرات الصغيرة لا تزال تحدث فرقاً

ولا تخجل من استخدام أداة المشي؛ فيمكن لعكاز أو عصا مشي إزالة وتخفيف الضغط على ركبتك، ويمكن أن تساعدك الجبائر والأربطة الضاغطة أيضًا على الحفاظ على ثباتك

الوخز بالإبر يستخدم هذا النوع من الطب الصيني التقليدي، والذي يتضمن إدخال إبر دقيقة في نقاط معينة في الجسم، على نطاق واسع لتخفيف العديد من أنواع الألم وقد يساعد في ألم الركبة

لا تدع حذائك يزيد الأمور سوءًا النعال الداخلية المبطنة يمكن أن تقلل من الضغط على ركبتيك. ومن أجل التهاب المفاصل في الركبة، ينصح الأطباء غالبًا باستخدام النعال الخاصة التي تضعها في حذائك. للعثور على نعل مناسب، تحدث مع طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي

: تمارين لتقوية الركبة بالصور وأطعمة مفيدة لمفاصل الركبة لا تجهد مفصلك التمارين المكثفة يمكن أن تزيد من آلام الركبتين. وتجنب التمارين الشاقة مثل الجري والقفز والكيك بوكسينغ. وتجنب أيضًا القيام بتمارين مثل الطعنات والقرفصاء العميقة التي تضع الكثير من الضغط على ركبتيك. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الألم، وإذا لم يتم القيام بهذه التمارين بشكل صحيح، فقد تتسبب في إصابة

واحصل على مشورة الخبراء. إذا كان ألم ركبتك جديدًا، فاطلب من الطبيب فحصه، من الأفضل معرفة ما تتعامل معه في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من منع أي ضرر آخر