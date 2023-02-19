8 نصائح طبقها إذا فقدت عملك للحصول على فرص أفضل

ستكون الفرصة سانحة لك للنهوض مجدداً بعد فقدانك وظيفتك، إذا ما أجدت في استثمار هذا الطرف القاسي لصالحك للحصول على عمل آخر من خلال الترويج لنفسك بذكاء، وغالباً ما يكون المكان المناسب لإعلان ذلك الخبر هو منصات التواصل الاجتماعي، وطريقة هذا ذات أهمية كبيرة، خصوصاً إذا كان الهدف من هذا المنشور هو الاستعداد الجيد لتلقي فرص عمل جديدة.

وفي ما يلي بعض النصائح التي قد تساعد من تركوا وظائفهم حديثاً على إخبار الآخرين بذلك، وربما تسهيل حصولهم على عمل آخر، بحسب البيان عن المدرب المهني أنيري ديساي، الذي نصح بأخذ وقت كاف لاستيعاب حقيقة أنه لم يعد لديك عمل، وفهم وضعك الحالي، ومن الأفضل أن يكون المنشور قصيراً وواضحاً، ونصح بأمور عدة في إعلان الخبر.

التعبير عن الامتنان أمر جيد، لكن من المهم أيضاً أن يتحدث الموظف عن إنجازاته قبل ترك العمل، قدم التقدير لرؤسائك في العمل وزملائك وأعرض الفرص التي أتيحت لك في وظيفتك، لكن لا تهدر منشوراتك في شكر الناس، فالأهم أن يذكر الموظف في منشوره بعض الإنجازات الكبيرة التي حققها لشركته، عندما يصبح تارك العمل مستعداً للبحث عن وظيفة جديدة وتلقي المساعدة من الآخرين أو التواصل مع جهات التوظيف، يجب أن تصبح تلك المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي «واضحة للغاية»، على حد قول ليونز.

وبحسب موقع سي أن أن، تتطلب هذه المرحلة تحديد المهارات الشخصية والفنية التي يمتلكها الباحث عن العمل لجذب الفرص الجديدة.

كما يُنصح بأن يتم تحديد المجالات ذات الصلة التي يرغب في العمل بها، والمسميات الوظيفية وطبيعة العمل التي يبحث عنها، وهي خطوة مهمة لتسهيل انتقاء الفرص المناسبة.

شكر رؤسائك وزملائك بشكل مختزل جداً.