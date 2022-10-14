كيف تحمي نفسك من حدوث الضغط؟.. تعرف عل الحل في 7 خطوات

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن الطريق الصحيحة التي يجب أن يتبعها الأشخاص من اجل حماية انفسهم من مرض الضغط.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الرمسي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “كيف أحمي نفسي من حدوث الضغط؟، قلل الملح، وزنك مناسب لطولك، ونوم كافي، والامتناع عن التدخين، والمعسل، والسيجارة الالكترونية”.

وأضاف: “تناول الفواكه، والرياضه، وابتعد عن كل مايسبب التوتر والضغط النفسي”.