أبرز الموادمنوعات

كيف تحمي نفسك من حدوث الضغط؟.. تعرف عل الحل في 7 خطوات

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 3:55 مساءً

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن الطريق الصحيحة التي يجب أن يتبعها الأشخاص من اجل حماية انفسهم من مرض الضغط.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الرمسي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “كيف أحمي نفسي من حدوث الضغط؟، قلل الملح، وزنك مناسب لطولك، ونوم كافي، والامتناع عن التدخين، والمعسل، والسيجارة الالكترونية”.

وأضاف: “تناول الفواكه، والرياضه، وابتعد عن كل مايسبب التوتر والضغط النفسي”.

 

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 أكتوبر 2022 - 3:55 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى