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إعلامية سعودية: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا!

إعلامية سعودية: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا!
http://almnatiq.net/?p=569791
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شنت الإعلامية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص، هجوما على الإعلامية الكويتية حليمة بولند ومن اختارها لتنفيذ عمل إعلاني تمثل فيه دور المرأة السعودية خاص بقيادة المرأة للسيارة .

وقالت  الكاتبة سكينة المشيخص عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي  ” تاريخ نضال المرأة السعودية من أجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير ، بدأته نساء تسعين و في المنابر الرسمية كان الدكتور محمد آل زلفة و الدكتورة لطيفة الشعلان و واجهوا هجوم اجتماعي شرس و مع ذلك صمدوا من أجل جميع النساء ” حسب زعمها .

وختمت حديثها قائلة ، ” من هي حليمة بولند حتى تكون وجه إعلاني لقضية تخصنا !! ” .

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