آلاف الدولارات مقابل الانتقال فورا لهذه الجزر.. فما هي وأين تقع؟ (فيديو)

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، يكشف عن حصول الفرد على آلاف الدولارات مقابل الانتقال إلى جزر في أيرلندا.

وذكرت أن السلطات الأيرلندية أعلنت خطتها لزيادة عدد سكان أكثر من 20 جزيرة نائية في المحيط الأطلسي، من خلال منح 92 ألف دولار للراغبين في الانتقال.

وبينت أنه على الرغم من شهرة هذه الجزر وأنها بالأصل سياحية، وتجذب نحو 300 ألف سائح سنوياً، إلا أن عدد سكانها تضاءل بشكل كبير مؤخراً.

وأفادت بأن أيرلندا تقدم 92 ألف دولار لمن يقوم بترميم مبنى مهجور، و67 ألف لمن يجدد عقار شاغر، لكن من شرط الحصول على تمويل، أن يكون العقار شاغرا لمدة عامين على الأقل، وتم بناؤه قبل عام 2008، وأن تعيش في المنزل أو تؤجره لمقيم.