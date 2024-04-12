أتالانتا يفجر مفاجأة بالفوز على ليفربول بثلاثية في عقر داره

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فجر نادي أتالانتا الإيطالي، مفاجأة بالفوز على مضيفه ليفربول الإنجليزي، بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

دخل الريدز المباراة بتشكيلة تضم، كايمهين كيليهير، جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس، واتارو إيندو – ماك أليستر – كورتيس جونز، هارفي إيليوت، داروين نونيز – كودي جاكبو.

فيما تضم تشكيل أتالانتا، خوان موسو، دافيد زاباكوستا – بيرات دجيمسيتي – إسحاق هاين – ماتيو روجيري، إيدرسون – مارتن دي رون – ماريو باساليتش، تيون كوبمينرز – جيانلوكا سكاماكا – شارل دي كيتيلير.

في الشوط الأول سجل سكاماكا الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 38 من كرة عرضية من دافيدي زاباكوستا من جهة اليمين قابلها جانلوكا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت أسفل الحارس كاومين كيلير وسكنت يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني عاد نجم أتالانتا وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61، من كرة عرضية من شارل دي كيتلاري من جهة اليمين قابلها جانلوكا سكاماكا برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

كما عزز ماريو باساليتش تقدم أتالانتا بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وكان ليفربول تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي بعد اكتساح سبارتا براج التشيكي بنتيجة (5-1) و(6-1) ذهابًا وإيابًا في دور الـ16.

بينما تخطى أتالانتا عقبة سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين أتالانتا وليفربول، مساء يوم الخميس المقبل في إيطاليا.