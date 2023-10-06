أستاذ الجهد البدني: “مرقة اللحم”.. أفضل طعام لمحاربة الانفلونزا، لاحتوائها على المعادن اللازمة لتقوية الجسم

أكد أستاذ الجهد البدني الدكتور “محمد الأحمدي” أن الجهاز المناعي قد يتأثر سلبا وإيجابا بعوامل النوم والتغذية والجهد البدني.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن الانفلونزا تبقى في جسم الإنسان ليومين قبل أن يشعر الشخص بالأعراض، ولا تنقل بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أكثر من يتعرض لها هم الأطفال.

وأوضح أن “مرقة اللحم” هي أفضل طعام لمحاربة الانفلونزا لاحتوئها على المعادن اللازمة لتقوية الجسم.

وبين أنه يجب الإكثار من السوائل وترطيب الجسم لتعويض السوائل المفقودة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أن أزمة كورونا كان لها تأثير إيجابي على تغيير الكثير من السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات التي تقلل من انتقال الفيروسات.

ونصح بارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بالانفلونزا واللجوء إلى الراحة.