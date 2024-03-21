أكثر من 155 ألف مصحف بالمسجد النبوي و52 لغة لترجمة معاني القرآن

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تكثف وحدة شؤون المصاحف بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي مهامها وجهودها بالعناية الفائقة بالمصاحف داخل المسجد النبوي.

وتعمل الوحدة علي تأمين المصاحف التي يحتاجها قاصدو المسجد النبوي والمصلون، إضافة إلى توفير التراجم لغير الناطقين بالعربية، والعناية بترتيب المصاحف داخل المسجد النبوي وتوسعاته وساحاته، ومتابعة نظافة وسلامة المصاحف من خلال جولات ميدانية للمراقبين على مدار الساعة عناية بالكتاب العظيم.

ويتجاوز عدد المصاحف الموجودة بالمسجد النبوي 155 ألف مصحف ، منها مصاحف مترجم المعاني بـ 52 لغة مختلفة، إلى جانب توفير 65 مصحفًا بطريقة برايل للمكفوفين، إضافة إلى توفير 10,496 كرسيًا للمحافظة على المصاحف .