أمانة الطائف تنفذ مع جمعية “أرزاق لحفظ النعمة” مبادرة تفطير الصائمين على الطرق

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نفذت أمانة الطائف مبادرة تطوعية لتوزيع وجبات إفطار صائم على قائدي المركبات بالطرق، وأيضًا المعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام في طريقهم لمكة المكرمة قرب ساعة الإفطار في إطار الشراكة المجتمعية للأمانة، وتفعيل المبادرات التطوعية بالتعاون مع جمعية أرزاق لحفظ النعمة، وفرقة فراشات الطائف.

وشارك في الإشراف على المبادرة منسوبي إدارة الشراكة المجتمعية بأمانة الطائف، حيث قامت فتيات فرقة فراشات الطائف المتطوعات بتوزيع وجبات إفطار صائم عند التقاطعات المرورية وبطرق العمرة، وشملت مئات الوجبات الجاهزة، في خطوة لقيت إشادة المواطنين والمقيمين لأنها تعزز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع، وتقوي أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي بين جميع الأطياف خلال الشهر الكريم.

وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف أن هذه المبادرة السنوية لتفطير الصائمين تأتي في إطار جهودها لنشر الخير والعطاء في هذا الشهر الفضيل، وبينت مشاركة جمعية أرزاق لحفظ النعمة والعديد من الفرق التطوعية في تنفيذ هذه المبادرة، التي قامت بتجهيز وتوزيع الوجبات الرمضانية على المحتاجين والصائمين في الأماكن المحددة.

وأشارت إلى التزام الأمانة بدعم الأنشطة التطوعية، وتعزيز البرامج والمبادرات الإنسانية والمجتمعية على مدار العام بشكل عام، وفي هذا الشهر الكريم خصوصاً، ونوهت بالمشاركة والدعم ما يعكس إرادة المجتمع في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، للمضي قدماً نحو مجتمع نابض بالحياة وازدهار مستدام بإذن الله.