أمانة حفر الباطن تنفذ أكثر من 873 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

المناطق_واس

نفذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 873 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 81 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، و 23 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانب آخر قامت الأمانة بأعمال صيانة العديد من الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية واستبدال الأرصفة بطول 283 مترًا طوليًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات ورفع 2271 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، وإصدار 40 رخصة وشهادة صحية.