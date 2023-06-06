أميرِ القصيم: المنطقة مهيَّأة لفرص الاستثمار في السياحة الريفية ونتطلع إلى نقلة نوعية في هذا المجال

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة القصيم ، أن المنطقة مهيأة لفرص الاستثمار في السياحة الزراعية والريفية؛لتوافر البنية الأساسية من المنتجعات والمزارع، مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة لصندوق التنمية السياحي الذي يصل المبلغ المخصص له إلى ١٥ مليار ريال لدعم القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال حديث سموِّه في الجلسة الأسبوعية مساء أمس الأثنين بعنوان: صندوق التنمية السياحي .. الدور والمهام ، التي شارك فيها كبير الإداريين والرئيس التنفيذي لحوكمة صندوق التنمية السياحي محمد الرميزان، وعدد من مسؤولي الصندوق ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان ، وعدد من المسؤولين والأعيان والمهتمين في السياحة الزراعية والريفية بالمنطقة.

وقال سموُّ أميرِ القصيم: لدينا في منطقة القصيم البنية الأساسية للسياحة الريفية والمشاريع السياحية وصندوق التنمية السياحي، ونحن مستعدون لدعم المشاريع التي تستوفي شروط الدعم،ونتطلع إلى نقلة نوعية في السياحة الريفية،عادًّا سموُّه الاستثمار في القطاع السياحي أنه سيوجد فرص عمل ويحقق التنمية السياحية التي تتميز بها القصيم؛وهي السياحة الريفية والمنتجعات والنزل الريفية لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمنطقة.

وبيَّن سموُّ أميرِ القصيم أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا، لتمكين من يرغب في الاستثمار في السياحة الريفية ، من خلال العمل على أفضل وأجمل الأفكار الخلاّقة لتنمية السياحة الريفية ، والاستفادة من الدعم المادي والرأي والمشورة الذي يقدمه صندوق التنمية السياحي للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في هذا المجال.

وأشارَ سموُّه إلى أن منطقة القصيم تتميز بوجود الفرص الاستثمارية في السياحة الريفية وقربها من منطقة الرياض والمناطق الأخرى،مع توافر شبكة المواصلات والطرق الحديثة ، وهناك مبادرات من عدد من رجال الأعمال والمزارعين في إتاحة مزارعهم والترحيب بالزوار كافة من داخل وخارج المنطقة؛ للاستمتاع في طبيعتها مجانًا.

وأبدى سموُّه استعداد إمارة المنطقة للتعاون مع صندوق التنمية السياحي؛لإيجاد مكتب تنسيقي يسهم في تحقيق مستهدفاته بمنطقة القصيم ، وخدمة الراغبين في الاستثمار في السياحة الريفية وتسهيل جميع الإجراءات المرتبطة في هذا المجال؛حرصًا على ترجمة أهداف الصندوق المنطلقة من رؤية المملكة 2030.

وأعرب كبير الإداريين والرئيس التنفيذي لحوكمة صندوق التنمية السياحي محمد الرميزان،عن شكره وتقديره لسموِّ أميرِ القصيم على تخصيص جلسة سموِّه الأسبوعية للتعريف ببرامج صندوق التنمية السياحي ،المقدَّمة لجميع المستثمرين في قطاع السياحة بشكل عام والسياحة الريفية بشكل خاص ، لافتًا الانتباه إلى أن صندوق التنمية السياحي أحد مبادرات رؤية المملكة 2030 ، لتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة ، والسعي إلى تمكين قطاع السياحة ، عبر الخدمات التمويلية التي قدمها للمستثمرين.

كما استعرض مساعد مدير عام إدارة قطاع المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي خالد الشريف ،إستراتيجية الصندوق لتنمية القطاع السياحي والحلول التي يقدمها لتنمية المستثمر ،وما يحظى به من دعم من القيادة الحكيمة ، كونه قطاعًا واعدًا لتمكين القطاع الخاص ،وتوفير الوظائف التي تصل إلى مليون ونصف وظيفة في القطاع السياحي بحلول 2030.

ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى دعم برامج استقطاب السياح من حول العالم بأفكار مبتكرة ، مشيرًا إلى أن منطقة القصيم غنيّة بالتراث بمختلف مساراته ووجود المزارع التي تدعم برامج الاستثمار في النزل والريفية.

وأكدَ الشريف أن الصندوق يقدم العديد من الحلول المالية وغير المالية؛مما يسهم في دعم المستثمرين بقطاع السياحة ،حيث يركِّز على 6 مجالات رئيسية ، ويقدم أكثر من 17 منتجًا للمستثمرين.

كما تحدثت من إدارة قطاع المنشآت الصغيرة بصندوق التنمية السياحي مي الشريف عن المتطلبات والخطوات اللازمة لاستخراج تراخيص النزل الريفية ، وبيَّنت أن منطقة القصيم تعد إحدى المناطق التي تتميز بالنزل الريفية،وتحظى بمقومات في هذا المجال.

ولفت مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي،الانتباه إلى توجيه سموِّ أمير القصيم بتشكيل فريق لدعم السياحة الريفية والاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هيَّأت التصاريح الكاملة ،واستخراجها بوقت قصير و وجيز؛ تسهيلاً على المستثمرين.

من جانب آخر،أكدَ المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ،أن منطقة القصيم تتميز بوجود البنية الأساسية التي تدعم فرص نجاح الاستثمار في السياحة الريفية ،بمتابعة من سموِّ أمير القصيم.

وشهدت الجلسة عددًا من المداخلات من المهتمين والمستثمرين في مجال السياحة الريفية والزراعية ،والإجابة على تساؤلاتهم من قبل المعنيين في صندوق التنمية السياحي.

كما كرَّم سموُّ أميرِ القصيم كبيرَ الإداريين والرئيس التنفيذي لحوكمة صندوق التنمية السياحي محمد الرميزان؛ تقديرًا لمشاركة الصندوق وإثراء الجلسة بالمعلومات المرتبطة ببرامج صندوق التنمية السياحي.