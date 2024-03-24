أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الثالث

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة – عبر الاتصال المرئي – , اليوم , الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وأصحاب السمو والمعالي وأعضاء المجلس.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير في مناطق المملكة بشكل عام، وهيئة تطوير المنطقة بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام حثيثين من سمو ولي العهد ” حفظهما الله ” , من أجل رفع معدلات جودة حياة السكان ومن يعيش على ثرى هذه الأرض المباركة، مؤكداً سموه أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة من أجل بلورة رؤية مستقبلية مشرقة للمنطقة، بكافة مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وجعلها واجهة حضارية تسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة من ميزات المنطقة، وتوظيف الموارد والاصول التوظيف الامثل بما يضمن التنافسية والاستدامة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ خلالها القرارات المناسبة، حيث جرى استعراض المخطط الشامل لمحافظة القطيف الذي وصل إلى مرحلته النهائية، وتم التأكيد على أهمية توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة وضمان التنسيق الأمثل بين جميع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة، والعمل على تحسين الترابط المجتمعي وإعادة إحياء البيئة العمرانية والمواقع التراثية، من أجل احداث نقلة نوعية لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة القطيف وتلبية احتياجات ساكنيها.

كما تم مناقشة إعداد دليل ضوابط البناء في “مخطط الشبيلي” حي الخور، عبر تحسين جودة المخطط وتنويع استخدامات الأراضي ومراجعة أنظمة البناء بهدف توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في هذا الحي الحيوي، ليكون واجهة بحرية فريدة على ساحل الخليج العربي .

وتطرق الاجتماع إلى طلبات تغيير استخدام عدد من الأراضي، مع التوصية للعمل على إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل لتأثيراته المحتملة على التنمية العمرانية والبيئية في المنطقة.

وتمت مناقشة التوصيات التي رفعتها اللجان المختصة لاعتمادها من مجلس الهيئة والمتمثلة في قواعد إجراءات المجلس واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى مصفوفة صلاحيات مجلس الهيئة، كما تم عرض الحساب الختامي وتقرير المراجع الخارجي واستعراض التقرير السنوي لعام 2023م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية في المنطقة على توحيد الجهود، لرسم مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة، وذلك حسب الرؤى الاستراتيجية التي وضعها المجلس، برئاسة سمو رئيس المجلس ومتابعة سمو نائبه، من أجل التخطيط للمستقبل وتطوير مستوى الخدمات ورفع معدلات الاستثمار وجودة حياة السكان، مشيراً إلى مجهودات فريق الهيئة الذي يعمل باستمرارية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة وتطلعات القيادة “رعاها الله”، والعمل على وضع السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية للمنطقة، وتحديد أولويات المشاريع، وتنفيذ مؤشرات تقييم أداء المشاريع الحضرية، ضمن أهداف التنمية المعتمدة التي تسهم في تحقيق النمو الشامل في المنطقة ورفع جودة الحياة لسكان المنطقة الشرقية.