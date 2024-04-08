أمير المدينة المنورة يزور “الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين” ويشارك منسوبيها الإفطار في المسجد النبوي

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشارك سموه، منسوبي الهيئة مأدبة الإفطار في المسجد النبوي الشريف.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان، بدور منسوبي الهيئة في تهيئة الأجواء في المسجد النبوي الشريف، لينعم المصلون والزوار بالسكينة والهدوء وتقديم أفضل وأجود الخدمات للزوار تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تُقدم كل الإمكانيات لخدمة زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، معرباً سموه عن اعتزازه بجهود جميع من يعمل في خدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وخلال الزيارة استمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى شرح قدمه المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، عن الجهود التي قدمتها الهيئة بالتنسيق والتكامل مع جميع الشركاء للوصول إلى أقصى درجات الراحة والطمأنينة للمصلين وزوار المسجد النبوي طوال أيام شهر رمضان الفضيل، التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي توليه الحكومة للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.