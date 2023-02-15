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أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 7:08 مساءً

المناطق_جدة

أجرى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من الفحوصات الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها أمير مكة المكرمة نتائج مطمئنة؛ ليغادر بعدها المستشفى.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو أثناء خروج الفيصل من المستشفى، بعد إجرائه الفحوصات والاطمئنان على صحته.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 7:08 مساءً
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Waleed

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