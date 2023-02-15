أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية

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أجرى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من الفحوصات الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها أمير مكة المكرمة نتائج مطمئنة؛ ليغادر بعدها المستشفى.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو أثناء خروج الفيصل من المستشفى، بعد إجرائه الفحوصات والاطمئنان على صحته.
غادر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة اليوم بعد أن أجرى فحوصات طبية كانت نتائجها مُطمئِنة ولله الحمد.
"حفظ الله سموه وأدام عليه موفور الصحة والعافية ". pic.twitter.com/ivgtweTYxH
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 15, 2023