أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية

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أجرى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من الفحوصات الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها أمير مكة المكرمة نتائج مطمئنة؛ ليغادر بعدها المستشفى.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو أثناء خروج الفيصل من المستشفى، بعد إجرائه الفحوصات والاطمئنان على صحته.