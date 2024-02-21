أمير منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “تدير”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة “تدير” حافظ التويجري .

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم لا محدود لتمكين القطاع الخاص والإسهام في تعزيز برامج التوطين، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيداً سموه بدور الشركة وحرصها على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة من خلال الأدوار التي تقوم بها الشركة لخدمة مستفيديها، مباركاً جهود الشركة التوسعية في خدماتها مما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية للشباب والفتيات .

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي لشركة “تدير”، الذي ثمّن لسموه متابعته المستمرة وحرصه على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيراً إلى حرص الشركة في خططها التوسعية لتوفير فرص وظيفية والتي تسهم في توفير فرص وظيفية تبلغ قرابة 4000 وظيفة جديدة .