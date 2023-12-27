أمير منطقة القصيم يشهد توقيع مذكرة بين الجمعية الخيرية لمرضى الكبد ومركز زراعة الأعضاء

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء ، تهدف إلى تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي من خلال ترسيخ مفهوم التبرع بالأعضاء وزراعتها بأفضل الممارسات العالمية.

وأكد سموه أهمية توقيع المذكرة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء وزيادة أعداد المتبرعين ، مشيراً إلى أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد التي تعد أول جمعية أهلية صحية متخصصة في أمراض الكبد , تقوم برعاية وعلاج مرضى الكبد والمساعدة في عمليات زراعة الكبد من خلال فرص تطوعية نوعية لخدمة المستفيدين.

ومثل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد في توقيع المذكرة مديرها مطلق الخمعلي، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، حيث تركز الاتفاقية على مجالات العلاج والتوعية والوقاية والتسويق والإعلام والبرامج التطوعية والتأهيل والتعاون.