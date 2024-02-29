أمير منطقة القصيم يُشيد بجهود هيئة الإذاعة والتلفزيون ودور قناة الإخبارية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، مدير القطاع الشمالي بهيئة الإذاعة والتلفزيون فهد العمر، يرافقه يوسف الحميد بمناسبة صدور القرار بتكليفه مديراً لقناة الإخبارية بمنطقة القصيم.

وأشاد سموه بجهود هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة من خلال المنصات الإعلامية والقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة، مبدياً تقديره بدور شبكة مراسلي قناة الإخبارية بالمنطقة التي شهدت نقلة نوعية في نقل الرسالة الإعلامية بكل مهنية واحترافية عالية، ما يعكس حرص إدارة قناة الإخبارية على تطوير العمل الإعلامي وإبراز المنجزات التنموية ترجمة للدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وتسلّم سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء تقريراً يرصد جهود التقارير لفريق العمل بهية الإذاعة والتلفزيون وقناة الإخبارية بالمنطقة.