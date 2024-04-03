إغلاق جزئي لمدرجات ملعب خيتافي 3 مباريات بعد إساءات عنصرية

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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراراً بإغلاق المدرج الرئيسي لملعب نادي خيتافي جزئياً خلال ثلاث مباريات، وذلك بعد إهانات عنصرية وأخرى معادية للأجانب تعرض لها مدرب إشبيلية كيكي سانشيز فلوريس واللاعب ماركوس أكونيا في مباراة بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وأوقف الحكم إغليسياس فيانويفا المباراة في الدقيقة 68 تنفيذاً لبروتوكول رابطة الدوري ضد العنصرية بعد أن سمع هتافات لمشجعين في المدرجات ضد المدافع الأرجنتيني إذ وصفوه “بالقرد” بينما وصفوا المدرب الإسباني بأنه “غجري”.

كما تم تغريم النادي 27 ألف يورو (29 ألف دولار).

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن المنطقة المغلقة في المدرجات يجب أن تعرض رسالة واضحة تدين أعمال العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في كرة القدم، وتدعم اللعب النظيف.

وعبر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الذي عانى إساءات عنصرية في إسبانيا في عدة مناسبات، عن دعمه لجميع من استهدفتهم هذه التصرفات البغيضة.

وكتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “يجب فضح العنصريين، ولا يمكن مواصلة المباريات في وجودهم بالمدرجات. لن ننتصر إلا عندما يغادر العنصريون الملاعب، ويذهبون مباشرة إلى السجن، المكان الذي يستحقونه”.