استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهراً من تعليقه

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كشف مسؤول قضائي لبناني عن استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت اليوم (الاثنين) بعد 13 شهراً على تعليقها رغم الضغوطات السياسية الكبيرة لمنع عمل المحقق العدلي طارق بيطار.

وأوضح أن بيطار استأنف عمله وقرر إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري، ومدير الجمارك السابق شفيق مرعي، إلى جانب رفعه دعوى ضد 8 أشخاص جدد، بينهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

وأشار إلى أن بيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله. فيما لم يتضح بعد الجهة التي أعدت الدراسة.

وكان بيطار ادعى على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين قبل أن يصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، كما شاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق. حيث رفض البرلمان السابق رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، مع منعه من استجواب مسؤولين أمنيين، فيما امتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.