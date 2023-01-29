استشاري: ارتداء “الجوارب” خلال النوم في فصل الشتاء لا يصيب بالعمى

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أوضح استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، حقيقة تأثير ارتداء الجوارب خلال فصل الشتاء في الصحة.
وقال في تغريدة على”تويتر”، إن النوم بالجوارب (الشراب) في الشتاء لا يضعف النظر أو يسبب العمى، كما هو متداول على منصات التواصل.
الجدير بالذكر ، أن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يساعد ارتداء الجوارب في تحسين الدورة الدموية وتعزيز النوم بشكل أفضل.
وبالإضافة إلى تعزيز النوم بشكل أفضل، فإن ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يشفي الكعبين المتشققين.
كما يمكن أن يكون فصل الشتاء قاسيًا، خاصة على بشرتك، لذلك، فإن النوم مع ارتداء الجوارب هو أسهل طريقة لمنع تشقق الكعب.