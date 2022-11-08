استشاري مخ وأعصاب يُحذر من السلوكيات الخاطئة في علاج الصداع.. فيديو

حذر الدكتور هاني العبدلي، رئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، من السلوكيات الخاطئة التي يستخدمها الأفراد في علاج الصداع.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أن السلوكيات تضمنت سؤال الآخرين عن كيفية علاج الصداع بدلاً من الطبيب، وتناول أي دواء باستمرار، مثل الاستمرار في تناول المسكنات.

وأشار إلى أنه حتى الآن يوجد 85 نوعا من الصداع، بعضها مقسم إلى أولي وآخر ثانوي، مضيفا أن أكثر أنواع الصداع شيوعا هي الصداع النصفي وصداع التوتر، والنوع الأخير من الصداع لا يصلح منع الفرد من أداء مهمته وقد يصاحبه غثيان خفيف.

وأضاف، أن الصداع النصفي الذي يصاحبه غثيان وحساسية للضوء والصوت لا يخفف بالمسكنات وإنما يعالج عن طريق الوريد، مؤكدا أن الفحص الدقيق يحدد التدخل لعلاج الصداع، مشيرا إلى أن الصداع اليومي يتطلب مراجعة المهام والسلوكيات اليومية. .

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حالات الإصابة بالصداع والصداع المزمن والصداع النصفي.