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استشاري يحذر من النوم في وقتي العصر والمغرب: تؤدي إلى السمنة والسكري

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 5:08 صباحًا

المناطق_متابعات

حذر استشاري طب السمنة والأسرة الدكتور صالح الراجحي، من النوم خلال وقتي العصر والمغرب، لما له من أضرار صحية جسيمة.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة ” الإخبارية”، إن النوم في وقت العصر والمغرب ضار جداً، ويؤدي إلى أمراض عدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الراجحي أن كثيرين ينامون في هذا الوقت ظنًّا بأنها وقت القيلولة، لكن الصحيح هو أن وقت القيلولة هو الساعة التي تسبق صلاة الظهر.

وأوضح أن للجسم ساعة بيولوجية محددة تكون من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب، والتي يستحب فيها النشاط البدني من عمل وحركة وتناول للطعام.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 5:08 صباحًا
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