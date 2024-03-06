“الأشواغندا” تُحفز على النوم

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توصلت دراسات حديثة إلى أن عشبة “الأشواغندا” تساهم في تعزيز النوم من خلال تأثيره على مستقبلات “GABA” التي تستهدفها العديد من المهدئات والأدوية المضادة للنوبات.

وجاء في تلك الدراسات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، أن المركب الكيميائي الموجود بالعشبة هو “ثلاثي إيثيلين جلايكول”، ويحتوي على صفات مهدئة، وهو ما يُساعد في تحسن إجمالي وقت النوم ما يصل إلى حوالي 25 دقيقة مقارنة بالعلاج الوهمي.

وذهبت إلى أنه رغم النتائج الجيدة لاستخدام “الأشواغندا” المعروفة باسم الجينسنغ الهندي في الحصول على نوم هادئ، لكن لا يمكن النظر إليها كحل طويل الأمد، خاصة أن النتائج قليلة حتى الآن بين العشبة وتقليل حدة التوتر والقلق.

وحذرت من تناوله من قبل النساء الحوامل أو المرضعات، مع الابتعاد عن خلط العشبة مع الأدوية التي يمكن أن تكون مسكنة مثل “الجابابنتين” أو “البنزوديازيبينات”.