الأمم المتحدة تدعو إلى التوصل لهُدنة إنسانية لتوصيل الإغاثة إلى غزة

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رحبت الأمم المتحدة باستمرار تنقل الأشخاص والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وشددت على أهمية تدفق الإغاثة بشكل منتظم ومستمر بالحجم الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن معبر رفح فُتح أمس لإجلاء نحو 80 مريضاً وجريحاً فلسطينياً من غزة لتلقي العلاج في مصر بالإضافة إلى مغادرة عدد من حاملي جوازات السفر الأجنبية وللتناوب بين موظفي الأمم المتحدة.

وذكر أن التقارير التي ترد إليه تفيد باستمرار ذلك اليوم أيضاً.

وأوضح دوجاريك أن 10 شاحنات تقل إمدادات المياه والغذاء والدواء دخلت أمس إلى غزة عبر رفح، ليصل إجمالي عدد الشاحنات إلى 227 منذ 21 أكتوبر. وأضاف أن توصيل الوقود ما زال محظوراً.

وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة عملها المكثف مع كل الأطراف لتخفيف معاناة الأكثر استضعافاً في غزة.

ونقل المتحدث عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس دعوته للاتفاق على هُدنة، وأن ذلك هو الخيار الوحيد الممكن لإدخال مواد الإغاثة إلى غزة في الوقت الراهن لتخفيف معاناة الناس وتقليص مخاطر حدوث الفوضى.

وأفاد المتحدث بأن هناك تقارير تفيد بنفاد الوقود أمس لدى مستشفى الصداقة التركي في مدينة غزة، ليُضطر إلى وقف معظم أنشطته بما يُعرض 70 مريضاً بالسرطان لمخاطر جسيمة.