الأمير فيصل بن مشعل يتسلّم التقرير السنوي لفرع التجارة بالقصيم

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال العام الماضي 2023م، وذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة فهد العويس.

واستمع سموه لشرح عن جهود الفرع في زيادة نسب رضا العملاء التي بلغت 96%، وعدد السجلات التجارية قرابة 15424 سجلاً خلال عام 2023، وتنفيذ أكثر من 80 ألف جولة رقابية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في دعم أعمال المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، مبدياً تقديره بما تضمنه التقرير من جهود لفرع الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله – وأهداف وزارة التجارة لحماية المستهلك ومتابعة الأعمال الرقابية على الأسواق التجارية ودعم البرامج الاستثمارية وتذليل كافة التحديات التي تواجههم.