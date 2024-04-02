الاتحاد يواجه البحرين “حامل اللقب” في نهائي بطولة أندية غرب آسيا 2024 بجدة

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يلتقي اليوم الثلاثاء، نادي الاتحاد السعودي مع نظيره البحرين البحريني “حامل اللقب” في نهائي بطولة أندية غرب آسيا 2024، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأول مرة في تاريخ اللعبة، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وتأهل الاتحاد بعد فوزه على قطر القطري (3 – 1)، في حين تأهل البحرين البحريني عقب فوزه على سار البحريني (3 – 2) في لقاءات ساخنة ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

وتصدر الاتحاد المجموعة الثانية في الدور التمهيدي بعد فوزه على غزير اللبناني والسد القطري، وتجاوز التضامن الكويتي في دور الثمانية، وعبور قطر القطري في الدور نصف النهائي، فيما تصدر البحرين البحريني -حامل لقب البطولة- المجموعة الأولى بعد فوزه على الفحيحيل الكويتي ودربنديخان العراقي، وتغلبه على السد القطري في دور الثمانية، وتجاوز نظيره سار البحريني بصعوبة في الدور نصف النهائي.

وعلى صعيد متصل، يلعب نادي عالي البحريني مع نادي الفتاة الكويتي في المباراة النهائية للسيدات عند الساعة 9:30 مساءً، وتأتي هذه المواجهة بعد اجتيازهما الدور التمهيدي، والدور نصف النهائي التي شهدت تفوق نادي عالي البحريني على حمادة الأردني، وتجاوز الفتاة الكويتي للمرأة القطري بصعوبة.