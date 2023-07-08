الطاقة الشمسية خالية تماما من أي ملوثات بيئية.. لكن الأدوات والمعدات المستخدمة ربما تحمل الكثير من المخاطر البيئية.. إليك القصة

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، يوضح حجم الضرر الناجم عن الطاقة الشمسية وتأثيرها على البيئة.

وذكرت أن الشمس توفر طاقة خالية من الغازات الدفيئة، ووفقا للمتخصصين فإن الطاقة الشمسية لا تسبب تلوثا للبيئة، لكن المعدات المستخدمة تنذر بخطر بيئي محتمل.

وبينت أن الخلايا الشمسية تحتوي على مواد خطرة، حيث تحتوي الخلايا الضوئية على فلوريد النيتروجين وفلوريد الكبريت، إضافة إلى قصر فترة صلاحيتها التشغيلية، وبذلك يكون المستخدم فيها في الـ 20 عاما الأخيرة أوشك على انتهاء صلاحيته الفعلية.

وأفادت بأن هناك صعوبة في إعادة تشغيل الخلايا الشمسية، كما أن إعادة تدويرها مكلف للغاية، وهو ما سيؤدي إلى تراكم ملايين من الأطنان من النفايات السامة.