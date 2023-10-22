العثور على جثة “رئيسة كنيس” بديترويت

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عثرت الشرطة المحلية بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية، على رئيسة كنيس يهودي مقتولة طعناً خارج منزلها، دون أن يتم الكشف عن دوافع الجريمة.

وأكدت الشرطة أن أفراد الطوارئ عثروا على “سامنثا وول” مقتولة بعدة طعنات في جسدها، حيث قادت دماؤها فرق التحقيق إلى المكان الذي يعتقد أن الجريمة قد حصلت فيه.

يشار إلى أن “وول” البالغة 40 عاماً ضحية جريمة القتل هي ناشطة سياسية ديمقراطية وترأس مجلس كنيس أيزاك آغري في وسط ديترويت، كما أنها تنشط في منظمة شعبية تهدف إلى مد الجسور بين الشبان المسلمين واليهود.