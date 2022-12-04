“الموارد البشرية” بالرياض تحتفي بمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

المناطق_الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمركز التأهيل المهني للذكور بالرياض احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مجموعة من قيادات الفرع و مستفيدي مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمنطقة.

اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المسرحية والاستعراضية والأناشيد التي شارك فيها مستفيدي مراكز ودور الإيواء واستعرض الحفل بعض القصص والنماذج الملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تفوقوا وبرزوا في شتى المجالات كما احتوت الفعاليات على معرض مصاحب يظهر الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وشارك فيه كلاً من ” القسم المهني بتأهيل القدس وتأهيل الملز للإناث وتاهيل الدرعية للاناث و وحدات الخدمات المساندة بالرياض والدرعية .

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي

ان فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقيمها مراكز التأهيل الشامل بالرياض ومحافظاتها خلال هذه الأيام تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واهمية دمجهم بالمجتمع وتفعيل أدوارهم وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية بما يتوافق مع اهتمام القيادة الرشيدة _حفظها الله _ ورؤية المملكة 2030 .