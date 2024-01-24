المياه الوطنية: انتهينا من توسعة محطة تنقية مياه الشرب بمحافظة وادي الدواسر بأكثر من 60 مليون ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلةً بالقطاع الأوسط أنها انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مياه الشرب في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض بطاقة استيعابية بلغت (20,000) م3/ يوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (60) مليون ريال.

وأوضحت أن المشروع تضمَّن تشييد (7) خزانات مياه بسعة إجمالية بلغت (11,500) م3، وذلك لدعم منظومة التوزيع اليومية في أحياء المحافظة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الشركة بتقديمها خدمات مياه مستدامة وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكدت الشركة أنها تواصل جهودها وبخطى متسارعة لتنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، تماشيًا مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدَةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.