النصر يحقق عوائد مالية ضخمة من وراء حمدالله لهذا السبب

يشارك عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، مع منتخب بلاده “المغرب” حاليا بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل المنتخب المغربي للدور ربع نهائي ببطولة كأس العالم،بعد الإطاحة بنظيره الإسباني من الدور الـ16، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب المدينة التعليمية.

وعدل حمدالله عن قرار إعتزاله اللعب الدولي، وقد القمشاركة ومسانده منتخب بلاده للعب كأس العالم، وذلك بعد تعيين وليد الركراكي مديرا فنيا لأسود الأطلس.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الأندية تحصل على عوائد مادية جراء مشاركة لاعبيها ببطولة كأس العالم، وفي حالة انتقال اللاعب من نادٍ لآخر، يتقاسم الناديين العوائد المادية التي تحصل عليها الأندية من الفيفا.

ورغم الخلافات وطريقة رحيل حمدالله عن صفوف النصر إلا أن النصر سيحقق عوائد مادية خمة بمشاركة اللاعب مع منتخب بلاده واستمرار حمدالله مع قائمة المنتخب ولم يغادر المونديال حتى الآن.

وخصصت الفيفا 10 ألف دولار يوميا تضخ للأندية من وراء مشاركة كل لاعب بقائمة المنتخب، ويتقاسم النصر والاتحاد القيمة المالية التي خصصتها الفيفا للأندية.

رغم الخلافات.. النصر يحصل على مبالغ مالية ضخمة بسبب حمدالله