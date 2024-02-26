الهلال يواصل صدارته للدوري بفوزٍ مهم على الاتفاق

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة (2 – 0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 21 (جولة يوم التأسيس)، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024”.

وأحرز لاعب الوسط المحترف الصربي سيرجي سافيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة 39، فيما أضاف سالم الدوسري هدفاً ثانياً لصالح الضيوف في الدقيقة 45+5.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى 59 نقطة من 21 مباراة، محافظًا على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، ومسيرة بلا خسائر، بواقع 19 فوزًا وتعادلين في مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز الثامن.