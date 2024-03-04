انطلاق الدورة 11 لمهرجان مسقط السينمائي تحت شعار “عُمان المتجددة”

المناطق_وكالات

انطلق مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الحادية عشرة، الأحد، بمقر الجمعية العُمانية للسينما تحت شعار (عُمان المتجددة).

وقال مدير المهرجان عمار آل إبراهيم في الافتتاح “نحن هنا اليوم لنعبر عن اهتمامنا بالفن والسينما، ولنستكشف الفرص المتاحة لاستثمار هذا الفن الذي يمتلك القدرة على تحقيق التغيير ونشر الوعي، والتعبير عن الهوية الوطنية والعربية، وتوظيفه بشكل جيد في المجتمع”.

وأضاف “سلطنة عُمان تتميز بتنوع مواقع التصوير الطبيعية والتاريخية، مما يجعلها وجهة مثالية لصناعة الأفلام، ومن خلال هذا المهرجان نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال السينما وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية العُمانية والعربية”.

ويعرض المهرجان الممتد حتى 7 مارس 23 فيلماً طويلاً بين روائي ووثائقي من 11 دولة و34 فيلماً قصيراً.

وبجانب العروض السينمائية يقام (سوق المهرجان)، وهو مساحة تجمع المهتمين بصناعة السينما من مؤسسات وشركات إنتاج ومنصات فنية، بهدف إيجاد فرص للتعاون المحلي والدولي وتبادل الخبرات والتسويق للأعمال السينمائية المختلفة.

كما يكرم المهرجان عدداً من صناع ونجوم السينما، من بينهم الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، والمخرج البحريني أحمد بن يعقوب المقلة، والمخرج الفلسطيني محمد بكري.