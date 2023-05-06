بالفيديو.. رئيس وزراء إيطاليا السابق في موقف محرج بسبب صفعة

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت “كل أشكال العنف”.

وكان كونتي رئيسا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.