بعد إقالة جارسيا.. تعرف على موعد مباراة النصر القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الرائد، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، وستكون المباراة الأولى تحت قيادة دينكو، بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا بعد تراجع نتائج العالمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الرائد اليوم الجمعة المـــــــوافق 28 إبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحـــترفين، في مواجهة العودة للمنافسة على الصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الرائد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاسعة والنــصف بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الرائد اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

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