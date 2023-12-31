بعد خسارة أرسنال وفوز توتنهام.. ترتيب الدوري الإنجليزي

وتمكن توتنهام هوتسبير من الفوز (3-1) على ضيفه بورنموث، في الوقت الذي خسر خلاله أرسنال في كرافن كوتيج أمام فولهام، بهدفين مقابل هدف.

وكان مانشستر سيتي هزم شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، أمس السبت، اليوم الذي شهد كذلك تفوق أستون فيلا (3-2) على بيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول: 42 نقطة (19 مباراة)

2- أستون فيلا: 42 نقطة (20 مباراة)

3- مانشستر سيتي: 40 نقطة (19 مباراة)

4- أرسنال: 40 نقطة (20 مباراة)

5- توتنهام هوتسبير: 39 نقطة (20 مباراة)

وهبط أرسنال إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال جولتين فقط، إثر خسارته آخر مباراتين على يد كل من وست هام يونايتد وفولهام على الترتيب وفق “يلا كورة”.